Śląski Pirelli powstaje w Tarnowskich Górach. Niesamowity kalendarz z udziałem gwiazd świata mody. Zobaczcie zdjęcia

Tarnogórska firma Olmet nie raz zaskakiwała nas swoimi szalonymi projektami. To właśnie tutaj kręcone są odcinki programu "Złomowisko PL", czy "Wyburzacze". Teraz na terenie złomowiska trwa niezwykła sesja zdjęciowa z udziałem Mimo Choi - światowej sławy kanadyjskiej bodyprinterki, o której pracach pisał sam Vogue. Artystka przyznaje, że praca nad kalendarzem wymaga sporo czasu. Malowanie jednej artystki zajmuje jej zwykle 16 godzin.

- To jest nowe doświadczenie dla mnie, ponieważ nigdy wcześniej nie współtworzyłam kalendarza. Wykorzystanie tego otoczenia to wspaniała idea. Nie ograniczam się nigdy do jednego pomysłu, tylko lubię tworzyć nowe rzeczy. Ten kalendarz jest dla mnie nowym wyzwaniem - przyznaje.