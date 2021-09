Śląski Uniwersytet Medyczny ma wirtualną salę operacyjną. Studenci będą wykonywać zabiegi klawiaturą i myszką

Praca w wirtualnej rzeczywistości ma wzmocnić wrażenia uczestnika zajęć, który będzie miał poczucie maksymalnej integracji z otaczającym, wykreowanym wirtualnym światem. Student w trakcie symulacji, zakładając okulary VR, przenosi się do wykreowanej z najwyższą dokładnością oraz dbałością o szczegóły sali operacyjnej, w której ma możliwość poruszania się.

– Studenci będą się uczyć praktycznych czynności medycznych, ale także odpowiedniej reakcji w kryzysowych sytuacjach. Dostępne do tej pory symulacje z manekinami dostaną wsparcie w postaci ruchu pacjenta, płynnych animacji, większej ilości możliwych interakcji oraz możliwości odwzorowania przypadków do tej pory niedostępnych – opowiada autor projektu Przemysław Jędrusik, kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Aplikacja posiada kilka scenariuszy, które można zrealizować podczas zajęć. Pozwalają one studentowi wykonać zestaw podstawowych badań w tym reakcji źrenic na światło. Ma on także możliwość przeprowadzić procedurę podłączenia pacjenta do monitora, aby następnie odczytać zaprogramowane w scenariuszu wartości.