Śląski Urząd Wojewódzki uspokaja. Obywatele Ukrainy mogą być pewni, że na terenie naszego kraju znajdą bezpieczne schronienie

Jak poinformowała nas rzecznik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Alina Kucharzewska, do piątku 04 marca, granicę z Polską przekroczyło ponad 600 tys. uchodźców. Urząd Wojewódzki nie jest w stanie określić dokładnej liczby osób znajdujących się obecnie na terenie województwa śląskiego. Wynika to z tego, że prowadzi się rejestrację jedynie tych, którzy zgłosili się do punktów informacyjnych, gdzie otrzymują informacje jak zalegalizować swój pobyt na terenie Rzeczypospolitej.

W przypadku, gdy nie mają zapewnionego noclegu, są kierowani do dwóch katowickich punktów recepcyjnych zlokalizowanych przy ul. Wita Stwosza w Caritas Archidiecezji Katowickiej i Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym. Do pomocy w transporcie uchodźców Państwowa Straż Pożarna przeznaczyła 12 busów, które przewożą przybyłych do wyżej wymienionych lokalizacji.