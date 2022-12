Śląski Związek Gmin i Powiatów o dramatycznej sytuacji śląskich szpitali: Chcemy urealnienia wycen świadczeń - apelują samorządowcy

Obradujący w piątek w Rybniku Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzeszający 154 jest z terenu województwa śląskiego przyjął stanowisko ws. sytuacji finansowej śląskich szpitali. Członkowie związku apelują o natychmiastowe podjęcie działań, które realnie poprawią sytuację finansową publicznych szpitali.

- Na skutek niedawnej podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz galopującej inflacji, za którymi niestety nie poszedł adekwatny do potrzeb wzrost wyceny świadczeń medycznych, szpitale w województwie śląskim po raz kolejny znalazły się w katastrofalnej sytuacji finansowej. Koszty pracy stanowią aktualnie największy udział w kosztach jakie ponoszą szpitale - czytamy w przyjętym większością głosów stanowisku ŚZGiP. Apel przeszedł bez żadnego głosu sprzeciwu, niemniej kilku samorządowców wstrzymało się od głosowania.

Stanowisko Związku w tej sprawie przedstawił Mirosław Duży, starosta mikołowski. - Na 214 szpitali powiatowych i miejskich w Polsce, tylko 20 z nich jakoś wiąże koniec z końcem. Kiedy rozmawiamy z przedstawicielami władzy, ministerstwa zdrowia, NFZ to temat każdorazowo jest sprowadzany do wynagrodzenia. Mówi się o niewłaściwych procedurach które robimy, albo niewłaściwych usługach które się realizuje, albo rozmawiamy o tym, że jako organy prowadzące powinniśmy inaczej środkami gospodarować. Do trzech lat temu, kiedy wprowadzono sieć szpitali, nikt nie musiał do szpitali dopłacać lub takie zjawisko miało miejsce w kilkunastu jednostkach w Polsce i wtedy można się było zastanawiać czy rzeczywiście dany organ zarządczy ma niewystarczający nadzór nad jednostką. Od trzech lat ta sytuacja systematycznie się pogarsza - tłumaczył Mirosław Duży.