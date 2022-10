Śląskie: Akcja CBŚP w domach pseudokibiców. Funkcjonariusze zatrzymali 35 osób Robert Lewandowski

Blisko 1000 funkcjonariuszy uczestniczyło we wtorkowej akcji, w której zatrzymano 35 osób podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców. Funkcjonariusze CBŚP wkroczyli między innymi do mieszkań w Żorach, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Mikołowie czy Wyrach. Jak wynika z ustaleń śledczych, gang ma na swoim koncie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Do pobicia ze skutkiem śmiertelnym doszło w październiku 2017 roku, gdy starli się ze sobą pseudokibice Ruchu Chorzów i Górnika Zabrze.