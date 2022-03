Śląskie Krystyny pojechały do Warszawy na "XXV Ogólnopolski Zjazd Krystyn". Pożegnaliśmy je pod Teatrem Śląskim Magdalena Grabowska

Śląskie Krystyny wyjeżdżają do Warszawy na XXV Ogólnopolski Zjazd Krystyn. Marzena Bugala-Astaszow Polska Press

Krystyny ze Śląska spotkały się dzisiaj, by wsiąść do autokaru i wyjechać wspólnie do Warszawy, świętować swoje marcowe imieniny na „XXV Ogólnopolskim Zjeździe Krystyn”. Wszystko rozpoczęło się od śp. Krystyny Bochenek. To ona rozpoczęła wakacyjny cykl rozmów „Jak Krystyna z Krystyną”. - Wtedy nikt nie przypuszczał, że to będzie tak długo trwało, a trwa już 25 lat - mówi Krystyna Papiernik, współorganizatorka zjazdu.