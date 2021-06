Śląskie Manewry 2021 w Bytomiu. Szombierki opanowali miłośnicy militariów. Pogoda dopisała Szymon Bijak

Trwa kolejna edycja Śląski Manewrów w Bytomiu, czyli święta dla każdego miłośnika militariów. Zlot pojazdów przyciągnął na teren wokół Szybu Krystyna nie tylko mieszkańców miasta, ale i całego regionu. Nic dziwnego - pogoda dopisała i to jak! To wydarzenie potrwa do niedzieli, 20 czerwca.