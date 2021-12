Śląskie Motocyklistki zaprezentowały kalendarz na 2022 rok. Wernisaż odbył się w Tychach

Śląskie Motocyklistki 2022. Premiera kalendarza

- Do kalendarza wybieramy dziewczyny, które są motocyklistami, bo to jest dla nas najważniejsze, a ponadto działają czynnie w ramach jakiegoś wolontariatu. Takie osoby, które są bardzo zaangażowane, pomagają nam mocno w dystrybucji tego kalendarza. To dla nich jest większa zabawa, niż dla kogoś, kto po prostu robi to, żeby mieć zdjęcie. Przypominam, że to motocyklistki, a nie modelki. Mamy panie od rozmiaru zero do dużych rozmiarów. To kobiety w różnym wieku, a każda z nich jest inna - podkreśla Izabela Piekło, prezes Stowarzyszenia Śląskie Motocyklistki.