Śląskie na weekend. 32 najciekawsze atrakcje dla dzieci i dorosłych. Zabytki, niezwykłe miejsca, pomysły na wycieczki niedaleko Katowic Emil Hoff

Jeśli kochacie zamki, na śląskiej Jurze ich nie zabraknie. Z wyjątkowego piękna słynie zamek w Bobolicach, nawiedzany podobno przez Białą Damę (gatunek ducha najczęściej spotykany w polskich zamczyskach). Niedaleko czynny jest hotelik i restauracja, więc można spokojnie zwiedzać twierdzę, a potem posilić się i przenocować.Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 PL. Anna Kowalska, CC BY-SA 3.0 PL Zobacz galerię (44 zdjęcia)

Województwo śląskie skrywa wiele atrakcji dla turystów w każdym wieku. Nie brak tu owianych legendami zamków, głębokich kopalń, które można zwiedzać, i gór do zdobycia, a także oryginalnych parków rozrywki i atrakcji dla dzieci, o których młodsi podróżnicy długo nie zapomną. Co robić w weekend w Śląskiem, co warto zobaczyć? Przygotowaliśmy dla Was listę TOP 32 atrakcji na weekend, urlop i wakacje w województwie śląskim.