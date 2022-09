Śląskie: nowe licytacje komornicze mieszkań i domów. Kup tanio własne lokum jeszcze we wrześniu. Sprawdź oferty w naszej galerii 26.09.2022

Nie ma się co oszukiwać, bez względu na to czy planowaliśmy kupić dom/ mieszkanie za gotówkę, czy na kredyt hipoteczny coraz ciężej to osiągnąć. Ceny nieruchomości i warunki przydzielania kredytów sprawiają, że coraz mniej osób decyduje się na własne "m". Gdzie szukać czterech kątów, które są tańsze? Jedną z możliwości są licytacje komornicze, na którym można nabyć dom lub mieszkanie za znacznie niższe kwoty, niż te, które windują na rynku nieruchomości.

