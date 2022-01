Śląskie. Przez 7 lat handlowali jednym ładunkiem trumien. Wpadli próbując wyłudzić zwrot 600 tysięcy złotych podatku VAT

Jeden ładunek zapewniał wielorazowy zysk

Grupa przestępcza posiadała kilka palet z trumnami. Od 2014 roku przestępczy proceder polegał na przewożeniu z Polski do Czech trumien sklasyfikowanych jako gotowy wyrób. Następnie ten sam ładunek wracał do kraju już jako... akcesoria do wyrobu trumien. Tą metodą, wykorzystując kilka podmiotów gospodarczych, deklarowano wewnątrzwspólnotową dostawę trumien i ubiegano się o zwrot podatku w wysokości 23 procent. Proceder wielokrotnie powtarzano, ciągle wykorzystując do tego ten sam ładunek trumien.

Przestępcy wpadli w ręce policji, kiedy usiłowali wyłudzić 630 tysięcy złotych na szkodę Skarbu Państwa, a wypłata podatku VAT została wstrzymana przez Urząd Skarbowy. W tym momencie do sprawy wkroczyli policjanci walczący z przestępstwami gospodarczymi.