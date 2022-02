"Śląskie. Przywracamy błękit". Aż 80 samorządów chce walczyć ze smogiem w województwie śląskim

Nad poprawą jakości powietrza Śląsk pracuje już od kilku lat. Dzisiaj, 22 lutego uruchomiono program "Śląskie. Przywracamy błękit", w ramach którego poszczególnym gminom, zostaną przyznane środki do walki o czyste powietrze. To samorządy będą decydować na co zostaną przeznaczone.

- Na walkę ze smogiem, na edukację jak ekologicznie palić czy gdzie sięgać po środki, dzięki którym możemy wymienić nieefektywne źródła ciepła - wymienia Jakub Chełstowski. - Ten program jest wielowątkowy. Nie można przyłożyć jedną sztampą miast do tego programu. Tychy mają inne problemy, Katowice mają inne problemy, Mysłowice mają inne problemy, powiat bieruńsko-lędziński ma inne problemy, żywieczczyzna także w realizacji uchwał antysmogowych. To musi być uszyte na miarę potrzeb samorządów lokalnych i ten projekt do tego się sprowadza - dodaje.