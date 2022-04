Śląskie: Trójkąt Trzech Cesarzy - to w naszym województwie spotykały się trzy wielkie mocarstwa. Czy wiesz gdzie?

Żeby dokładnie zrozumieć o co chodzi i skąd się wzięła nazwa tego miejsca, musimy cofnąć się do 1873 roku, kiedy to cesarz Austro-Węgier Franciszek Józef I, cesarz Niemiec Wilhelm II oraz car Rosji Aleksander II, zawarli tzw. Związek Trzech Cesarzy. Gdzie znajduje się to historyczne miejsce? Położone jest on u zbiegu rzek Białej i Czarnej Przemszy, z połączenia których powstaje Przemsza. Na przełomie XIX i XX wieku było to miejsce znane w całej niemal Europie