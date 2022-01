Śląskie w Dubaju. Na Expo 2020 trwa Śląski Tydzień Regionalny. Wśród ambasadorów promotorzy nauki z Uniwersytetu Śląskiego

Śląskie na Expo 2020 w Dubaju

Śląski Tydzień Regionalny w Pawilonie Polskim – przestrzeni reprezentującej nasz kraj w trakcie Expo 2020 – rozpoczął się 27 stycznia i potrwa 3 lutego 2022 roku. To okazja pokazać światu to, co w naszym regionie jest ciekawe i najlepsze.

Poza ekspozycją w tzw. Strefie Wystaw Czasowych, województwo śląskie przygotowało wiele wydarzeń towarzyszących. Odbywają się m.in. występy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, pokazy kulinarne prowadzone przez Remigiusza Rączkę, gry, zabawy i warsztaty dla dzieci organizowane przez naukowców reprezentujących Śląski Festiwal Nauki Katowice.

Prof. Jerzy Jarosz prowadzi zajęcia konstruktorskie pt. „Space Mice – Build and Launch Your Own Rocket”,podczas których uczestnicy mogą zbudować różnego rodzaju rakiety, spodki i obiekty latające, aby następnie uruchomić je przy pomocy różnych wyrzutni. Zajęcia trwają po 45 minut i są adresowane do dzieci w każdym wieku.