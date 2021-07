Śląskie z wysoka: Stąd zobaczysz ciekawą panoramę regionu i jego przyrody. Widoki zachwycą

Baszta w Wodzisławiu Śląskim.Zakończył się remont i budowa tarasu widokowego. Można ją zwiedzać wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.Na parterze znajduje się duży monitor, który wyświetla obraz z kamery znajdującej się na szczycie. Jest skierowana na miasto Wodzisław Śl. To tutaj osoby mające problemy z poruszaniem się, z niepełnosprawnościami będą mogły poczuć klimat obiektu, wysłuchać ciekawostek i zobaczyć panoramę. Na szczyt prowadzą drewniane poręcze i szklane balustrady. Co kilka stopni są podesty na których jest nieco więcej miejsca, tutaj można odpocząć. Na ścianach gotowe są gabloty, gdzie zapewne dowiemy się wielu ciekawostek o wieży romantycznej. Obiekt zwieńczony jest szklanym nakryciem, a za przeszklonymi drzwiami jest taras widokowy. Baszta wtopiona jest w zieleń, to widać także z góry. Z trzech stron otaczają ją wysokie drzewa. Od strony miasta jest "okno" na Wodzisław Śl. Dostrzeżemy stamtąd przede wszystkim zabudowania Starego Miasta. Widać fragmenty kamienic, a zwłaszcza dachy. Bez problemu dostrzeżemy kościół św. Trójcy, ale przede wszystkim wieżę kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Co ciekawe, niemal w jednej linii widać wieżę kościoła św. MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego w Jedłowniku. Co jeszcze? Będzie się można przekonać od 18 lipca, kiedy to ma nastąpić oficjalne otwarcie baszty po remoncie.

Arek Biernat