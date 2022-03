Śląskie: Znamy nominacje do Złotych Masek. Nagrody są przyznawane już od 54 lat

Złote Maski to niezwykle prestiżowe nagrody wręczane za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki teatralnej. Trafiają one do rąk wybitnych twórców teatralnych już od 54 lat. Właśnie poznaliśmy nominacje do nagród za 2021 rok. - Śląskie stawia na kulturę, a my od początku kadencji samorządu zwiększamy środki na funkcjonowanie instytucji kultury. Gratuluję wszystkim nominowanym i dziękuję w imieniu miłośników teatru za emocje, które dostarczacie na scenie. Teatr to ludzie, atmosfera, wrażliwość i relacje. Twórcy potrafią przenieść nas w wykreowany w sztuce świat, oderwać nas choć na moment od problemów, z którymi zmagamy się w ostatnich latach. To wyjątkowa wartość i cieszę się, że możemy docenić Wasz trud, talent i zaangażowanie przyznając Nagrodę Teatralną Złota Maska – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Do nagród kandydowały przedstawienia, których premiery miały miejsce w teatrach województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.