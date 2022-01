Sławków: rynek nie dla kolejnych samochodów, gdzie można zatem parkować w śródmieściu?

- Funkcjonariusze Straży Miejskiej zobowiązani są do egzekwowania przepisów prawa i reagowania na łamanie kodeksu ruchu drogowego. Milczące przyzwolenie, by samochody parkowały na płycie rynku poza wyznaczonym do tego czasem czy w innych miejscach niezgodnie z przepisami, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu czy pieszych doprowadziłoby do komunikacyjnego chaosu, szczególnie że zdecydowana większość wykroczeń dotyczy kierowców spoza Sławkowa - tłumaczy miasto.