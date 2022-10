Sławomir Szmal: Katowicom nie mogłem odmówić ROZMOWA

Sławomir Szmal: Katowicom nie mogłem odmówić

Długo się pan zastanawiał czy zostać ambasadorem Katowic w mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych?

Dostałem zapytanie, czy zostanę ambasadorem jakiś czas te-mu i tak naprawdę zastanawiałem się nad tym tylko z racji tego, że wiążą się z tym obowiązki. Ja tych obowiązków obecnie mam dosyć sporo i nie wiedziałem, czy jestem w stanie jeszcze coś wziąć na siebie. Ale z racji tego, że są to Katowice i województwo śląskie to powiedziałem tak. Katowicom nie mogłem odmówić, bo nie dość, że leżą blisko miejsca, w którym mieszkałem to jeszcze mam stąd bardzo miłe wspomnienia. Bardzo często przyjeżdżałem na Śląsk z Opolszczyzny jako dzieciak, później grałem tu mecze w juniorach i II lidze, bo rywalizowaliśmy głównie z zespołami ze Śląska. Wreszcie podróżując do rodzinnego domu w Zawadzkiem z Krakowa czy Warszawy zawsze przesiadałem się na starym dworcu w Katowicach, którego już nie ma, i zwykle miałem chwilę, by wyskoczyć z niego do miasta.