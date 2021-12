Sławomir Szmal ma nową pasję. W święta otworzył własne piwo ZDJECIA

Sławomir Szmal ma nową pasję. Na święta otworzył własne piwo

W styczniu męską reprezentację Polski czeka występ w mistrzostwach Europy. Jak Polacy wypadną w Bratysławie?

Sam jestem ciekaw jak spiszą się moi następcy na Słowacji. Ta drużyna bardzo dobrze zaprezentowała się na tegorocznych mistrzostwach świata w Egipcie. Niestety w ME zabraknie Tomka Gębali, który jest szefem naszej defensywy. Celem minimum jest dla nas wyjście z grupy, w której zmierzymy się z Austrią, Białorusią i Niemcami. Trener Patryk Rombel zgromadził już wszystkie materiały na temat gry przeciwników, a teraz będzie starał się przekazać tę wiedzę kadrowiczom.

Po świętach kadrę czeka występ w Gdańsku w turnieju 4 Nations Cup. To będzie dla nas decydujący sprawdzian formy przed ME?

W Gdańsku zagramy z egzotycznymi rywalami Tunezją i Japonią oraz Holandią, ale to nie będzie żadna próba generalna. Nie będzie nią nawet zaplanowany na początek stycznia przed samymi ME turniej w Hiszpanii, w którym nasi rywale - Rosja, Portugalia i Hiszpania - będą dużo mocniejsi. Emocje w ME zaczną się dla nas od pierwszego spotka-nia z Austrią zaplanowanego na 14 stycznia.