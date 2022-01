Słońce i śnieg w Beskidach! Oto łatwe i przyjemne szlaki turystyczne na zimowe spacery w Beskidach

Barania Góra (1220 m n.p.m.) Lipowa Ostre - Magurka Radziechowska - Magurka Wiślańska - Barania Góra

To trasa bardziej wymagająca niż pozostałe. Ostre to niewielka wieś w gminie Lipowa. To tam zaczyna się wyprawa, która prowadzi do Magurki Radziechowskiej będącej niewybitnym szczytem, ale ważnym pod względem orientacyjnym i prowadzącym do Magurki Wiślańskiej. Z niej natomiast można kierować się w stronę Baraniej Góry, na której szczycie stoi wieża widokowa.