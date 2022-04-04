СЛОВНИЧОК. Важлива інформація для українців. Важливі контакти.

СЛОВНИЧОК

Чи є тут парковка неподалік? (єст ту в побліжу паркінг пєнтрови)- Jest tu gdzieś w pobliżu parking piętrowy?

На якій зупинці мені потрібно зробити пересадку? (на ктурей стації мам сє пшєшьонщь) -Na której stacji mam się przesiąść?

На який потяг мені потрібно сісти? (ктури почьонг тшеба вибрачь)-Który pociąg trzeba wybrać?

Я хотів би отримати відшкодування ( проше о зврот пєнєндзи) -Proszę o zwrot pieniędzy

Я не можу знайти свій багаж (нє моге зналешьчь своєго багажу)-Nie mogę znaleźć mego bagażu.

Чи потрібен мені паспорт? (Чи муше мєчь пашпорт) -Czy muszę mieć paszport?

Як часто їздить автобус? ( як ченсто курсує тен автобус)-Jak często kursuje ten autobus?

До якої години парцює автобус?( О ктурей пшиєжджа остатні автобус)- O której godzinie przyjeżdża ostatni autobus?

2. Важлива інформація для українців:

WizzAir надає 100 тисяч безкоштовних квитків для українців на рейси, які вилітають з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії в березні.

AirBnB планує безоплатно надати житло 100.000 українців, які вимушені виїхати з країни. Зараз компанія шукає орендодавців з Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії, які погодяться надати своє житло.

Німецька залізниця безкоштовно перевозитиме українців з 27.02 поїздами з Польщі до Німеччини. З собою потрібно мати український паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Автобусний перевізник FlixBus надає безкоштовні квитки із Перемишля та Жешува для громадян України по всій території Польщі.

WonderFlats надає тисячі доступних будинків/квартир від перевірених постачальників житла та орендодавців-жінок, переважно в Німеччині, але є варіанти і в Польші

3. Важливі контакти:

Інформаційна підтримка та інфолінії

[email protected] 539 696 888

-+48 47 721 75 75 – цілодобова інфолінія

Кризовий пункт для українців: вул. Młyńska 5, Катовіце ( www.katowice.eu/dlaUkrainy )

e-mail: [email protected]

+48 539 696 888 – доступні 24 години на добу

Медична допомога

LUX MED ([email protected])

NFZ ( Narodowy Fundusz Zdrowia

Збір

-Jaworzno

Biedronka (parking) ul.Grunwaldzka 265

16.00 – 18.00 – субота

16.00 – 19.00 –понеділок

16.00 – 19.00 – вівторок

-Mikołów

Sołtysówka Mokre

Dom Kultury przy Rynku

8.00 – 20.00 – понеділок – п’ятниця

-Katowice

Uniwersytet Śląski, Bankowa 12 ( тут проводиться ЗАГАЛЬНИЙ збір речей цілодобово– детальну інформацію та список терміново необхідного одягу можна знайти тут: https://us.edu.pl/zbiorka-rzeczowa -na-rzecz-studentow-i- докторанти-досягають-нас-з-україни / )