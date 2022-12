Ślub i moda ślubna w PRL. Sprawdź jak wyglądali państwo młodzi i jaka moda panowała. Gdzie odbywały się wesela? Sprawdźcie! Barbara Romańczuk Jadwiga Jenczelewska-Różycka

Ślub i wesele to dziś uroczystość organizowane z wielkim rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają miesiące, a nawet i lata. Jednak teraz rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak jednak wyglądały śluby kiedy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały panny młode? Co było wtedy na czasie? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.