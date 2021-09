Ślub Karoliny Małysz z Kamilem Czyżem za nami. Tak właśnie wyglądało ich wesele w Szczyrku. Zobacz ZDJĘCIA

Ślub Karoliny Małysz. Uroczystość odbyła się w Szczyrku

Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w ostatnią sobotę, 4 września. - To już oficjalne, mam też syna! - cieszyła się Izabela Małysz, publikując zdjęcie nowożeńców na swoim koncie na Instagramie.

- Niech żyje miłość... Ta małżeńska i rodzicielska - dodała, umieszczając w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pozuje w tanecznej pozie ze swoim mężem Adamem.

Pierwszy taniec młoda para wykonała do utworu "Something Just Like This" The Chainsmokers & Coldplay.

Na weselu obecna była m.in. Justyna Żyła, czyli była żona skoczka narciarskiego Piotra Żyły, która jest jednocześnie kuzynką Adama Małysza, dyrektora Polskiego Związku Narciarskiego. Wśród gości byli także trener skoków narciarskich Maciej Maciusiak wraz z żoną Anną. Huczna impreza odbyła się w domu weselnym „Romeo i Julia” w Szczyrku.