Ślub: W których miastach województwa śląskiego zawiera się najwięcej małżeństw? Sprawdźcie! Dramatycznie spada ich liczba...

Dane Głównego Urzędu Statystycznego jasno wskazują - coraz mniej Polaków decyduje się na ślub, a szczególnie kościelny. Przyczyn może być wiele: środki na organizację wesela, zmieniający się tryb życia, brak chęci zawierania związku małżeńskiego. Wiele młodych ludzi by, jak tłumaczą "nie komplikować wielu spraw" decydują się na życie na tzw. kocią łapę. Są jednak miasta, również w województwie śląskim, w których wciąż zawiera się dość dużą ilość związków małżeńskich. Co to za miasta? Zajrzyjcie do galerii.