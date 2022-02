Słynne „fale Dunaju” nieprędko znikną z piekarskiego odcinka autostrady A1. Nad rozwiązaniem problemu pracują już naukowcy

Wybrzuszenia nieprędko znikną z piekarskiego odcinka autostrady A1

Słynne „fale Dunaju” piekarskiego odcinka autostrady A1 nie znikną szybko. Dlaczego? Bo wciąż nie jest jasne, jak przeprowadzić remont drogi, by nawierzchnia nie wybrzuszyła się ponownie. By można było to zrobić raz na zawsze, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła zmierzyć się z problemem kompleksowo. W ubiegłym roku z feralnego odcinka pobrano około 61 odwiertów. Próbki trafiły do specjalistycznego laboratorium, które zbadało pobrany materiał. Jednak to nie laboratorium wykona całościową ekspertyzę na podstawie tych badań i nie ono wyciągnie wnioski, jak ją naprawić.