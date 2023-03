Słynny Night Club pod Częstochową gościł śląski półświatek. Dzisiaj po charakterystycznym, różowym budynku zostały tylko ZDJĘCIA Bartłomiej Romanek

Jeszcze niedawno Woźniki (pow. lubliniecki) miały niezwykłą "atrakcję". Różowy budynek na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 789 i 908 był niechlubną wizytówką tego miasteczka. Chyba nie było w Częstochowie i na Śląsku osoby, która nie przejechałaby chociaż raz koło tego domu uciech, a to widok, który trudno było zapomnieć. Dzisiaj po Night Club Sistars nic nie zostało, ale kiedyś prawdopodobnie bawił się tu śląski półświatek. Do dzisiaj po gminie krążą głosy o dokonanym tu morderstwie. Trudno to jednak zweryfikować, a po samym budynku nic nie zostało. Został on zrównany z ziemią, a zostały po nim jedynie zdjęcia.