Smaki dzieciństwa. Co jadły i lubiły dzieci w latach 90. 80. i 70. a co je obrzydzało. To były dawniej hity, dziś nie ma ich już w sklepach

Hej, dzieciaki. Te dziś dorosłe, których czas dzieciństwa przypada na lata 90., 80., 70 XX wieku. Pamiętacie, jak to było? Dziś Dzień Dziecka i z tej okazji proponujemy Wam powrót do przeszłości. Kulinarny. Pamiętacie, co jedliście w dzieciństwie, co Wam smakowało, co brzydziło, czego nie można odtworzyć w dorosłym życiu, mimo prób i starań? Co jadło się w domu, u babci, w stołówkach i na mieście, gdy nie było jeszcze w Polsce barów McDonald's, zamiast coli była Polo Cocta, zamiast Cheeriosów do mleka dawało się kawałki chleba, a obiad każdy szykował w domu? Zobaczcie w naszej galerii, czy pamiętacie smak tych potraw i przeczytajcie, co się wtedy jadło.