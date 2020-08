"Smaki świata po polsku" to nowy program kulinarny, który zadebiutuje 6 września na antenie TVP2. Zrealizowany został m.in. na Śląsku

Nowy program kulinarny w telewizji

Ola Nguyen to mistrzyni kuchni. Podbiła serca widzów nieszablonowym podejściem do polskiej kuchni, którą nieustannie wzbogaca orientalnymi smakami. Nic dziwnego, młoda adeptka sztuki kulinarnej dzieciństwo spędziła w Wietnamie, a do Warszawy przyjechała w wieku siedmiu lat.

Teraz chce poznać kulinarny gust mniejszości etnicznych, które mieszkają w Polsce.

Pomaga jej w tym Robert El Gendy, prezenter, który choć urodził się na Mazurach, ma w sobie egipską krew.

Któż lepiej, niż ten duet zgłębi kuchnię, a także zwyczaje i życie egzotycznych narodowości zamieszkujących kraj nad Wisłą?

Program "Smaki świata po polsku" pokaże, że nawet nie opuszczając granic Polski można zakosztować orientalnego smaku, a Polacy to naród tolerancyjny i ciekawy świata.

Za realizację "Smaki świata po polsku" odpowiedzialna jest katowicka firma Halo Media, której szefem jest Tomasz Dziedzic. Z Katowic jest też Michał Muzyczuk, reżyser, który wspólnie z Tomaszem jest producentem programu.