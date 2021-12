Śmierć ciężarnej w Pszczynie. Wyniki kontroli w szpitalu są druzgocące, NFZ nałożył karę na placówkę. "Nie rozpoznano wstrząsu septycznego" Monika Chruścińska-Dragan

NFZ przedstawił 1 grudnia wyniki kontroli w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. To tutaj pod koniec września zmarła 30-letnia ciężarna. Z przeprowadzonego postępowania, wynika, że personel szpitala nie podjął właściwego leczenia w momencie wystąpienia u pacjentki objawów sepsy. Nie informował jej rzetelnie o jej stanie zdrowia, ani nie prowadził prawidłowo dokumentacji. W efekcie fundusz nałożył na placówkę karę, a Rzecznik Praw Pacjenta także obowiązek opracowania i wdrożenia odpowiednich procedur, które pozwolą uniknąć powtórzenia takich sytuacji w przyszłości. – Wnioskuję także o skierowanie pisemnych przeprosin do rodziny Pani Izabeli oraz – do rozważenia – wypłatę zadośćuczynienia – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.