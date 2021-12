Śmierć pani Izabeli z Pszczyny. Czy jej dziecko mogło żyć? Nowy wątek w sprawie

Matka zmarłej kobiety twierdzi, że jej córka nie trafiła do szpitala po to, żeby zrobiono jej aborcję, wciąż liczyła na uratowanie dziecka. Po sekcji okazało się, jak matka pani Izy podała ,,Super Ekspresowi”, że dziecko nie miało żadnych wad. Dlaczego więc umarło? A może gdyby lekarze działali błyskawicznie, udałoby się je uratować, a matka by żyła? Tak uważa rodzina zmarłej.

- To straszna rozpacz matki, jej słowa nie muszą być to zgodne z prawdą – mówi osoba z kręgu znających sprawę.

Zdaniem matki pani Izy, jej córkę zostawiono w szpitalu samą, nawet nie zmierzono jej gorączki, czekając na to, co zrobi natura, która tym razem okazała się okrutna.

Lekarze nie przejmowali się młodą pacjentką w ciąży, zostawiano ją w bólach i złych przeczuciach, mogła sobie pogadać ze ścianą. Najpierw zmarł jej synek - dostał imię Leon, wkrótce również jego mama.