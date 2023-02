Śmierć w radiowozie. Policjanci zatrzymali agresywnego mieszkańca Knurowa. Zmarł w drodze na komisariat

Śmierć mieszkańca Knurowa w radiowozie

20 lutego około 5.40 doszło do tragicznego zdarzenia w Knurowie. W nocy policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań przez domowników. 55-letni mężczyzna się awanturował. Jak informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach podinspektor Marek Słomski, wspomniany człowiek stwarzał zagrożenie nie tylko dla rodziny, ale przede wszystkim dla samego siebie. Jego bliscy chcieli, aby zabrać go z domu. Badanie alkomatem wskazało, że ma około 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mundurowi zdecydowali się zawieźć go na izbę wytrzeźwień. Procedura nakazuje jednak wpierw zawieźć zatrzymanego na komisariat. W tym celu wykorzystano policyjnego busa – Volkswagena T6. .