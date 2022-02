Śmiertelne wypadki na beskidzkich stokach. Dlaczego zginął kolejny narciarz? Jacek Drost

Tragiczny wypadek narciarza na Pilsku w Korbielowie. Doszło do niego w poniedziałek 15 lutego 2021 roku.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE GOPR Szczyrk/Facebook Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 32-letniego narciarza ze Słowacji. Do tragedii doszło w środę 16 lutego na stoku Czantoria w Ustroniu. Niestety, nie jest to jedyny śmiertelny wypadek, do którego doszło w ostatnich latach na beskidzkich stokach.