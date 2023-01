Śmiertelny wypadek na alei Roździeńskiego w Katowicach. Pieszy przechodził przez drogę ekspresową S86

Śmiertelny wypadek na alei Roździeńskiego w Katowicach

Jeszcze o zmroku pieszy przechodził przez jezdnię S86. Miało to miejsce około godziny 5:30 na wysokości stacji Orlen i Centrum Handlowego Roździeń.

— Kierujący samochodem osobowym jadący środkowym pasem w kierunku centrum Katowic potrącił ze skutkiem śmiertelnym przechodzącego przez jezdnię mężczyznę – informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Ponieważ jest to droga ekspresowa, można wnioskować, że pieszy najprawdopodobniej zrobił to w miejscu niedozwolonym. Za tym scenariuszem przemawia informacja podana przez WCZK o miejscu potrącenia (środkowy pas). Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podaje, potrącony na środkowym pasie pieszy to około 40-letni mężczyzna.