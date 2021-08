Śmiertelny wypadek pod Gliwicami. Nie żyje rowerzystka. Została potrącona przez samochód ciężarowy Piotr Chrobok

Śmiertelny wypadek pod Gliwicami. W maleńkiej Bargłówce, na DW 919 doszło do potrącenia rowerzystki. Kobieta zginęła pod kołami samochodu ciężarowego. Jak doszło do wypadku? Badają to policjanci, Inspekcja Transportu Drogowego i prokurator.