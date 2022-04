Śmiertelny wypadek w Gliwicach. Autobus potrącił rowerzystę. Droga jest całkowicie zablokowana

Śmierć rowerzysty na Daszyńskiego

Do zdarzenia doszło po południu w czwartek, 28 kwietnia, na ulicy Daszyńskiego w Gliwicach. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu zjawiły się straż pożarna, pogotowie oraz policja. Według relacji świadków – doszło do potrącenia rowerzysty. Potwierdza to rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, kpt. Damian Dudek. Tuż po godzinie 16.00 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku.

— Z treści zgłoszenia wynikało, że potrącona osoba jest nieprzytomna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że doszło do potrącenia rowerzysty przez autobus linii miejskiej. Rowerzysta był nieprzytomny, bez funkcji życiowych – relacjonuje kpt. Damian Dudek.

Strażacy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce przyjechał także zespół ratownictwa medycznego. Po przybyciu przejął resuscytację.