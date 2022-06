Śmiertelny wypadek w Siedlcu Dużym. 26-letni Dominik S. odpowie za spowodowanie wypadku, w którym zginął jego kolega

Tragiczny wypadek w Siedlcu Dużym. Kolega wysiadł, bo się bał

Do tragicznego wypadku doszło 8 stycznia 2022 roku. Dominik S. wraz z dwoma kolegami wyruszył na przejażdżkę, należącym do niego samochodem marki fiat brava. Przed wyjazdem mężczyźni wypili po jednym piwie, a następnie udali się do sklepu, gdzie zakupili alkohol. Na parkingu supermarketu w miejscowości Poczesna jeden z mężczyzn wysiadł. Przyczyną była obawa o własne życie i zdrowie.

Na zakręcie w Siedlcu Dużym Dominik S. stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z prawidłowo poruszającym się samochodem marki land rover.