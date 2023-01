Smog w woj. śląskim, stan na 22.01.2023. Jakie stężenie PM2.5 i PM10?

To, czy jest smog i jaka jest teraz jakość powietrza w woj. śląskim, ostatnio sprawdzałam o godz. 00:56. Uśrednione dla w woj. śląskim pomiary jakości powietrza wynosiły wtedy:

Warto na bieżąco śledzić poziom smogu w swojej okolicy, aby przygotować się do ochrony przed zanieczyszczeniami.

W ostatnich dniach średnie dobowe odczyty zanieczyszczeń wyglądały następująco:

22.01.2023 PM2.5: 64 µg/m³ PM10: 69 µg/m³

21.01.2023 PM2.5: 30 µg/m³ PM10: 48 µg/m³

20.01.2023 PM2.5: 32 µg/m³ PM10: 55 µg/m³



A jak to wygląda w poszczególnych miastach? Oto stan powietrza w niektórych z nich:

Tychy: PM2.5: 356% normy. PM10: 292% normy.

normy. PM10: normy. Lędziny: PM2.5: 176% normy. PM10: 152% normy.

normy. PM10: normy. Mikołów: PM2.5: 336% normy. PM10: 352% normy.

normy. PM10: normy. Katowice: PM2.5: 284% normy. PM10: 282% normy.

normy. PM10: normy. Bielsko-Biała: PM2.5: 164% normy. PM10: 200% normy.

normy. PM10: normy. Gliwice: PM2.5: 292% normy. PM10: 407% normy.

normy. PM10: normy. Zabrze: PM2.5: 196% normy. PM10: 287% normy.

normy. PM10: normy. Mysłowice: PM2.5: 180% normy. PM10: 225% normy.

normy. PM10: normy. Tarnowskie Góry: PM2.5: 248% normy. PM10: 204% normy.

normy. PM10: normy. Bytom: PM2.5: 260% normy. PM10: 365% normy.

normy. PM10: normy. Chorzów: PM2.5: 296% normy. PM10: 352% normy.

normy. PM10: normy. Siemianowice Śląskie: PM2.5: 216% normy. PM10: 202% normy.

normy. PM10: normy. Świętochłowice: PM2.5: 292% normy. PM10: 370% normy.

normy. PM10: normy. Pszczyna: PM2.5: 276% normy. PM10: 220% normy.

normy. PM10: normy. Żywiec: PM2.5: 4% normy. PM10: 2% normy.

normy. PM10: normy. Knurów: PM2.5: 340% normy. PM10: 455% normy.

normy. PM10: normy. Częstochowa: PM2.5: 152% normy. PM10: 192% normy.

normy. PM10: normy. Ruda Śląska: PM2.5: 256% normy. PM10: 347% normy.

normy. PM10: normy. Sosnowiec: PM2.5: 184% normy. PM10: 215% normy.

normy. PM10: normy. Dąbrowa Górnicza: PM2.5: 136% normy. PM10: 162% normy.

normy. PM10: normy. Będzin: PM2.5: 204% normy. PM10: 250% normy.

Kiedy jest smog? Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

Normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi:

Skażenie PM10 : dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³.

: dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³. Skażenie PM2.5: dla pyłu PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową, która wynosi 25µg/m³. Należy pamiętać, że każdy poziom stężenia pyłu PM2.5 niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Co to jest pył PM2.5?

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) Jego szkodliwość wynika między innymi z tego, że jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Nawet krótkotrwała ekspozycja może być szkodliwa, zwiększając występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

Co to jest pył PM10?

PM10 to pył, złożony z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim z procesem spalania paliw stałych i ciekłych. Pył może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi. Dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzpopiren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - to wszystko nie tylko brzmi strasznie, ale ma też negatywny wpływ na nasze zdrowie.

W dużej mierze to od nas samych zależy, jaki jest poziom zanieczyszczeń powietrza zarówno w całym kraju, jak i w naszej najbliższej okolicy. Codziennie podejmujemy szereg decyzji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasz dom, czy wybieramy publiczne środki transportu, czy w końcu dbamy o to, aby nasze samochody były jak najmniej emisyjne.