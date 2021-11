Śnieg, wiatr i mróz nawet do -10 st. C. Przed nami zimowy tydzień. Kierowcy muszą uważać. Prognoza pogody IMGW na 29.11.-5.12.

Poniedziałek będzie pochmurny z opadami śniegu, lokalnie śniegu z deszczem. Na Pomorzu Wschodnim może przybyć do 10 cm śniegu. Temperatura wyniesie od 0°C do 5°C, jedynie na Podhalu ok. -1°C. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie na ogół umiarkowany i porywisty, jedynie na wybrzeżu wiatr silniejszy w porywach do 90 km/h. Uwaga kierowcy: drogi śliskie.