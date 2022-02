SnowFest 2022 w Szczyrku. Znamy kolejnych wykonawców, którzy wystąpią w marcu na SnowFest 2022!

Znamy kolejnych wykonawców, którzy 4 i 5 marca wystąpią w Szczyrku

W pierwszy weekend marca do stolicy Beskidu Śląskiego - Szczyrku zawitają największe nazwiska muzyki elektronicznej jak: legendarni 2manydjs, uwielbiani w kraju nad Wisłą - Metrik i Culture Shock wspólnie z genialnym MC Linguistics na mikrofonie, polska duma narodowa - Catz’n’dogz, a także nazwiska, które rozpalają zmysły wszystkich miłośników hip-hopu: najważniejszy duet ostatnich lat - PRO8L3M czy liryczni królowie Łona i Webber z zespołem The Pimps.

To nie wszystkie nazwiska i sylwetki artystów, jacy zaszczycą swoją obecność SnowFest Festival 2022, gdyż do składu dołączyli również: Rau Performance, Bitamina, rezydenci festiwalu Ros Addiction i Last Robots, ale także międzynarodowe sławy - Chase & Status, których nowy album ukaże się w maju, więc można spodziewać się przedpremierowo numerów z ich nadchodzącego krążka.