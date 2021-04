Sól ziemi czarnej. Scenariusz do tego filmu powstał w Tychach. Podczas śląskich rekolekcji Kazimierza Kutza

- Ma to być przede wszystkim miejsce spotkań, służące działalności edukacyjnej i kulturalnej. Obiekt będzie pełnił także funkcje muzealne: znajdą się w nim pamiątki i rzeczy związane z reżyserem - zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Zależy nam na tym, by życie i twórczość reżysera zostały mocno zaakcentowane w przestrzeni miasta - m.in. w Szopienicach, w których się urodził, a później tworzył .

W Rybniku imieniem Kazimierza Kutza nazwano plac Teatralny przy Teatrze Ziemi Rybnickiej. Uroczystość odsłonięcia tam tablicy odbyła się w styczniu 2021.

- To fantastyczne wzgórze. On bardzo lubił z góry patrzeć. Z tych wysokości będzie podziwiał swój Rybnik. Lubił to miasto. Po drugie to miejsce, które słynie z bardzo dobrych organizacji kulturalnych - mówiła podczas kameralnej, bo pandemicznej uroczystości wdowa po reżyserze Iwona Świętochowska-Kutz.