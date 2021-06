Solarna ścieżka rowerowa to genialny projekt. Architekt Piotr Kuczia opracował koncepcję

Nowa trasa rowerowa połączy Żory i Pszczynę? Urzędnicy snują plany szlaku z zielonymi miejscami odpoczynku dla rowerzystów

Nowa trasa rowerowa połączy Żory i Pszczynę? Inwestycję wstępnie planują urzędnicy z żorskiego magistratu. Trasa szlaku powinna w miarę możliwości przebiegać przez tereny niezurbanizowane i lasy, być oddalona od ruchu samochodowego i podkreślać walory przyrodniczo-kulturowe - słyszymy. Oba miasta mają co do zaoferowania. Żory to m.in. miasteczko westernowe Twingpis, a Pszczyna piękny zamek z malowniczym parkiem. Co ciekawe, na planowanej trasie mają się znaleźć miejsca odpoczynku, ze stacjami naprawczymi i możliwością naładowania smartfona lub akumulatora w jednośladzie. Na zdjęciach prezentujemy wybrane atrakcje Żor i Pszczyny.