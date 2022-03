Sołectwo Koryczany przekazało produkty za blisko 10 tysięcy złotych dla Ukrainy. To bardzo mała społeczność

Wielkie serca mieszkańców Koryczan

Zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, w całej Polsce ludzie zmobilizowali się do tego, by pomóc uciekającym przed wojną. Pomagają wszyscy - mieszkańcy większych i tych najmniejszych miejscowości. Przykładem może być malutkie sołectwo Koryczany, w gminie Żarnowiec. Sołectwo liczy około 400 mieszkańców. Choć to niewiele, udało im się zebrać produkty oraz pieniądze - w łącznej kwocie około 10 tysięcy złotych.