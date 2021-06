Solidarność zawiedziona premierem, ale liczy na Fundusz Transformacji Śląska. 500 mln zł na dobry początek

Przygotowana przez Solidarność ustawa powołująca Fundusz Transformacji Śląska do 15 czerwca zostanie przesłana rządowi. Związkowcy twierdzą, że do końca września zostanie przyjęta przez parlament. To pierwszy skutek podpisania przez związki i rząd umowy społecznej likwidującej górnictwo.

- Ustawa jest gotowa. W poniedziałek mieliśmy spotkanie, na którym dopinaliśmy ostatnie szczegóły – powiedział dziś w Radiu Piekary Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Zaznaczył, że obiecany przez rząd termin uchwalenia ustawy do koniec września, ale jej autorzy „sztywno się tej daty nie trzymają”. - Wiemy jak pracuje polski parlament. Jeśli będą dwa tygodnie, czy nawet miesiąc opóźnienia, to nic się nie stanie – stwierdził Kolorz. Fundusz Transformacji Śląska ma dysponować 500-milionowym kapitałem początkowym i gwarancjami na kolejny miliard zł. - Fundusz będzie zarządzać tak zwanym majątkiem nieprodukcyjnym po kopalniach i na tym majątkiem ma tworzyć nowe miejsca pracy. Ma kreować, ściągać inwestorów i być dźwignią finansową – mówi Kolorz.

Powołanie Funduszu to jeden z zapisów podpisanej w ubiegły piątek umowy społecznej likwidującej śląskie górnictwo węgla energetycznego do 2049 roku. Dokument ten, uzgodniony w kwietniu, był – przypomnijmy – najważniejszym ustaleniem kończącym górniczy strajk jesienią ubiegłego roku. Umowa, oprócz harmonogramu zamykania kopalń, zawiera przede wszystkim system dopłat do wydobycia z budżetu państwa, program inwestycji w czyste technologie węglowe oraz szeroki repertuar osłon, w tym 120-tysięcznych odpraw dla odchodzących z górnictwa oraz ustawowe gwarancje zatrudnienia do emerytury.

Podpisanie umowy społecznej było co prawda jedynie symbolicznym finałem procesu negocjacyjnego, tym niemniej związki od początku liczyły w Katowicach na silną reprezentację rządową: premiera Mateusza Morawieckiego oraz resortowych ministrów: klimatu (Michał Kurtyka) i aktywów państwowych (Jacek Sasin). Tydzień temu na Śląsk przyjechał tylko ten ostatni. Kolorz stwierdził dziś, że „biorąc pod uwagę wagę problemu, związkowcy zostali przez premiera zlekceważeni”. Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności podkreśla jednak, że kluczową weryfikacją będzie efekt ustaleń rządu z Brukselą.

Jeszcze przed podpisaniem umowy, rząd uruchomił procedurę prenotyfikacyjną. Przed tygodniem w czwartek wiceminister Soboń poinformował, że stosowny wniosek dotyczący umowy wysłał do Komisji Europejskiej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prenotyfikacja to po prostu proces, w którym państwo członkowskie oraz służby KE mają możliwość mniej formalnego przedyskutowania zapisów umowy, która opiera się na kontrolowanej przez Komisję pomocy publicznej. A Polska zamierza dopłacać do wydobycia węgla do 2049 roku.