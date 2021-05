Sonia Maselik z Piekar Śląskich przed finałem Szansy na sukces: Natalia Kukulska poradziła, by śpiewać prosto z serca. Opole to marzenie

Pochodząca z Piekar Śląskich Sonia Maselik wygrała w niedzielę (16 maja) ostatni odcinek programu "Szansa na sukces. Opole 2021", w którym uczestnicy zmierzyli się z repertuarem Natalii Kukulskiej. 23 maja nasza wokalistka wystąpi w finale tegorocznej edycji muzycznego show i powalczy o możliwość występu na festiwalu w Opolu. - Możliwość zaprezentowania na tej scenie swojej twórczości, byłoby spełnieniem marzeń i ukoronowaniem tego, co ostatnio zaczęło dziać się w moim życiu - mówi nam Sonia Maselik.

Szansa na Opole Choć pochodząca z Piekar Śląskich wokalistka tworzy muzykę już od wielu lat, to rok 2020 okazał się być dla Soni przełomowy. "Nie mów nic nikomu" – pierwszy utwór wydany pod szyldem Sony Music Poland - z tygodnia na tydzień stał się jednym z najczęściej odtwarzanych utworów w radiu. Najnowsza piosenka "Bla Bla Bla", której premiera odbyła się 7 maja, ma w sobie wiele, by powtórzyć ten sukces. W estetyce retro Sonia czuje się znakomicie, a porównania do Meghan Trainor, którą sama bardzo lubi - nie są zbytnio przesadzone. W niedzielę (16 maja) do ważnych etapów w swojej karierze, Sonia dołożyła kolejny. Wygrała odcinek programu "Szansa na sukces. Opole 2021" ze specjalnym udziałem Natalii Kukulskiej. Piosenka "Czy ona jest" dała jej nie tylko zwycięstwo, ale i przepustkę do wielkiego finału "Szansy na sukces", który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 23 maja.

Piekarzanka powalczy o możliwość występu na tegorocznym festiwalu w Opolu. Rozmowa z Sonią Maselik, wokalistką i finalistką programu "Szansa na sukces. Opole 2021" Najpierw premiera nowego singla „Bla Bla Bla”, a tydzień później wygrana w programie „Szansa na sukces. Opole 2021” z repertuarem Natalii Kukulskiej. To wyjątkowo szczęśliwy i intensywny czas dla pani.

Tworzę już od kilku lat, więc czekałam na taki przełomowy moment w swojej karierze. Wydaje mi się, że jestem teraz na niego bardzo gotowa. Przyjmuję wszystko z radością i ekscytacją, ale także z opanowaniem. Jak pani wspomina udział w „Szansie na sukces”? Program wspominam bardzo dobrze. Marek Sierocki pytał mnie, dlaczego jestem taka spokojna i opakowana? Tymczasem wpłynęła na to atmosfera na planie, która była bardzo fajna i czułam się dobrze. Po drugie, z powodu pandemii długo nie koncertowałam. Dopiero teraz wszystko powoli zaczyna się odmrażać i czuję tę pozytywną energię, która płynie ze sceny.

Natalia Kukulska udzieliła jakiś cennych rad? Natalia jest osobą ciepłą i otwartą. Bardzo inteligentną i zdolną wokalistką. Wokalnie już „zgrywamy się". Jedyną wskazówką, jaką udzieliła mi Natalia to śpiewanie prosto z serca. I wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu, aby występ w finale się udał. My też damy z siebie wszystko.

W programie zaśpiewała pani piosenkę „Czy ona jest”. Czy ona była zarazem tym utworem, na który liczyła pani przy losowaniu? Przygotowując się do programu, gdy już wiedziałam, że to będzie repertuar Natalii Kukulskiej, to czułam ogromny respekt do tych piosenek. One nie są łatwe i szczerze miałabym problem, by wybrać taką najlepszą dla mnie. Dlatego dużym wyzwaniem było przygotowanie się do tego odcinka. Na pewno, gdzieś w duchu liczyłam, że może pojawi się utwór „Sexi Flexi”, bo to jedna z moich ulubionych, natomiast ta, którą wylosowałam też mi się podoba. Wszystkie te piosenki mają coś w sobie, lubię je śpiewać. Dobrze czuję się w tym repertuarze.

Jak wyglądają przygotowania do finałowego odcinka? Nie wiem co mogę powiedzieć (śmiech). Finał będzie wyglądać podobnie do tych poprzednich, więc można podejrzeć w internecie jak wyglądały dotychczasowe edycje. W pierwszej części laureaci poszczególnych odcinków będą śpiewać w duecie, razem ze swoim coachem. Najważniejsze jest oczywiście głosowanie SMS-owe widzów. To oni wybiorą najpierw uczestników z największą liczbą głosów, którzy przejdą do kolejnego etapu finału, a następnie zwycięzcę.

Festiwal w Opolu to dla wielu artystów miejsce szczególne i magiczne. Tam zaczynało się wiele karier muzycznych lub nabierały one jeszcze większego rozpędu. Czym dla pani jest ten festiwal i szansa, by zaśpiewać na scenie opolskiego amfiteatru?

Scena w Opolu jest legendarna. Przewinęło się przez nią wiele gwiazd i chyba każdy znaczący artysta miał okazję zaprezentować się w tym miejscu. Ja chciałabym wystąpić na festiwalu w Opolu, nie tylko jako Sonia Maselik, która śpiewa piosenki. To byłby także przełomowy moment dla mnie jako kompozytorki, songwritera. Nie da się ukryć, że festiwal w Opolu jest takim wydarzeniem, które ogląda cała Polska. Każdy wie, co to za festiwal. Możliwość zaprezentowania na tej scenie swojej twórczości, byłoby spełnieniem marzeń i ukoronowaniem tego, co ostatnio zaczęło dziać się w moim życiu. Mam cichą nadzieję, że uda mi się wygrać ten finał i będę mogła zaśpiewać również na opolskiej scenie. Byłby to ogromny zaszczyt.

Planów ma przyszłość zapewne jest jeszcze więcej? Oczywiście studio nagraniowe i praca nad płytą. Zanim jednak ją wydam, to chcę mieć pewność, że zrobiłam wszystko, by była ona cudowna. Liczę też na to, że otworzy się możliwość koncertowania, zarówno plenerowego jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Bym mogła wykazać się koncertowo razem z moim zespołem. To pewnie nie będzie bardzo duża trasa koncertowa, choćby ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, ale chciałabym pojeździć po Polsce i spotkać się z moimi słuchaczami. Nie tylko za pośrednictwem internetu, ale też na żywo.

