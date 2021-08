Sonos rozpoczął współpracę z Liverpoolem – Amerykanie zadbają o dźwięk na Anfield. „You’ll Never Walk Alone” zabrzmi inaczej?

Sonos ma zapewnić między innymi wysokiej jakości nagłośnienie w lożach wewnętrznych stadionu Anfield, a także w strefach dla piłkarzy oraz w ośrodku treningowym AXA Training Center. Dodajmy – to pierwsza współpraca Sonosa z klubem sportowym.

– Dźwięk od zawsze był częścią sportu. Wnosi energię do każdego meczu: zarówno przez stadionowe przyśpiewki zagrzewające do gry, muzykę, której słuchają zawodnicy podczas przygotowań, jak i odtwarzanie stadionowej atmosfery w domach kibiców – mówi Pete Pedersen, wiceprezes ds. marketingu w firmie Sonos. – Zależało nam na współpracy z drużyną, która podziela naszą pasję do dźwięku. Wiedzieliśmy że Liverpool FC, z elektryzującą atmosferą stadionu Anfield i bogatą historią klubu związaną z muzyką, to właściwy partner.

Wybór Liverpoolu wydaje się oczywisty. The Reds 19 razy zdobywali tytuł mistrza Anglii, 7 razy Puchar Anglii, 8 razy Puchar Ligi Angielskiej, sześciokrotnie triumfowali w Lidze Mistrzów (wcześniej – Puchar Europy), trzykrotnie w Lidze Europy (wcześniej – Puchar UEFA). Klub czterokrotnie sięgał też po Superpuchar Europy. Z Liverpoolu pochodzi wielu znanych artystów, a miasto jest gospodarzem słynnych imprez muzycznych. Muzyka pomaga także piłkarzom w odpowiednim przygotowaniu się do meczów i treningów; na przykład bramkarz Adrián sięga lubi flamenco i rytmy latynoamerykańskie, a francuski obrońca Ibrahima Konate słucha rodzimego rapu oraz hitów z USA.