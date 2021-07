Sonowiec nie będzie już dotował wybranych żłobków niepublicznych, rodzice dostaną za to bon żłobkowy

Nie będzie konkursu ofert, tylko bony żłobkowe

Od stycznia 2022 roku miasto będzie przekazywało wsparcie finansowe do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach pod postacią bonów żłobkowych. Co to oznacza dla rodziców dzieci i właścicieli niepublicznych żłobków?

Dotychczas dotacja wypłacana była tylko tym niepublicznym żłobkom, które zostały wybrane w konkursie ofert, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki. Takie rozwiązanie pozwalało na współfinansowanie kwotą 500 zł miesięcznie pobytu dla około 600 dzieci. W skali roku to 3,6 mln zł.

Więcej pieniędzy na wsparcie miejsc w żłobkach

Od nowego roku kwota zostanie zwiększona do prawie 4,6 mln zł, co pozwoli dofinansowanie pobytu nawet 766 dzieci.

Dotacja wypłacana będzie na podstawie wniosku rodzica, zgodnie z przedstawionym potwierdzeniem dokonania opłaty za żłobek za dany miesiąc.