Sortowanie śmieci nie jest trudne. IKEA Katowice podpowiadają jak robić to wygodnie, praktycznie i estetycznie Jakub Szołdra-Laszczyk

Recykling to dbanie o Planetę i fundament ekologicznego stylu życia. Stoją za nim też powody praktyczne - nie sortując, narażamy się na wyższe opłaty za wywóz śmieci. Wielu producentów informuje nas, jak poprawnie postąpić z odpadem, czy niepotrzebnym opakowaniem, by proces poddania go recyklingowi był jak najłatwiejszy. Warto więc osobiście zadbać o to, by sam proces wyrzucania był intuicyjny, a ponad to, żeby nie szpecił naszych wnętrz. Wachlarz rozwiązań spełniających te warunki proponuje IKEA Katowice.