Sośnierz o "Polskim Ładzie": Od dawna powtarzam, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią socjalistyczną. Gość DZ i Radia Piekary

Premier Morawiecki mówi coś dokładnie innego: że podniesienie drugiego progu podatkowego do poziomu 120 tys. zł to jest wsparcie klasy średniej. To akurat dobre ruchy, oczekiwane i to akurat będę wspierał. Ale te ulgi trzeba sfinansować. W tym programie są ukryte dodatkowe podatki i obciążenia. Komuś trzeba zabrać.

A jakie zostały według pana zapisane w programie PiS? Ja ich tam nie widzę. Przede wszystkim zamierzamy wydać pieniądze, nie wspominając skąd je weźmiemy. Z pożyczek? Dotacji unijnych? Jeśli to ma być podstawa dobrobytu, to ja dziękuję. To jest kolos na glinianych nogach. Dotacje się skończą i dobrobytu też już nie będzie. Podstawa dobrego życia na Zachodzie wynika z silnej gospodarki, która wytwarza majątek.

To premier też wyjaśnia: „Bogaci korzystają z naszych dróg, chodników, szkół, szpitali. Nie łożą na to odpowiednio do swoich zarobków”. Co pan na to?

Nie wiem, czy należałoby tak ważyć, że ktoś kto więcej zarabia powinien ostrożniej chodzić chodnikiem. Czy bogatego leczy się drożej niż biednego? To jakieś socjalistyczne bajanie. W różnych dziedzinach, a zwłaszcza w ochronie zdrowia wracamy do systemu, który już był – komisarza Siemaszki. Socjalizm z triumfem kroczy do przodu. Od dawna powtarzam, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią socjalistyczną. Najlepsze, że kiedyś marzyliśmy, żeby z tego systemu wyjść, a teraz mamy do niego wracać.