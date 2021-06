Sośnierz o uciekinierach z PiS: Tendencje dezintegracyjne w PiS są znacznie mocniejsze. To nie koniec tego procesu

To jest dłuższy proces. To nie ludzie odchodzą z PiS, to bardziej PiS odchodzi od swoich ideałów, stając się partią socjalistyczną. Liberałowie i konserwatyści w Zjednoczonej Prawicy od dawna mają z tym problem. PiS nie jest już partią prawicową i może dlatego nietrudno wychodzi im sojusz z Lewicą. Rozejście deklarowanych celów z realizacją, kłamstwa, nieudolność, kumoterstwo, nepotyzm, opieranie się na karierowiczach… Jest szereg przyczyn, które od dawna demolują obóz Zjednoczonej Prawicy.

Teoretycznie klub PiS traci dziś w Sejmie większość. A w praktyce?

Traci. Na razie ma jeszcze paru posłów Kukiza, którzy PiS będą chwilowo wspomagać.

Chwilowo?

Niebawem i to się skończy. Zjednoczona Prawica większości już nie ma i jedynie wspomagana przez pojedynczych posłów będzie w stanie tę większość ciułać. Kto wie, może to w końcu skłoni PiS do powrotu do własnego programu, który sam PiS porzucił?