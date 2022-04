Sosnowiczanka w The Voice Kids ma szansę na wygraną. Julia Mika z Sosnowca zachwyca głosem w programie

- Julia śpiewa praktycznie od zawsze. Zaczęła, zanim jeszcze nauczyła się mówić - wspomina Olga Mika, mama Julii. - Zgłoszenie do programu The Voice Kids wysłała bez naszej wiedzy. O tym, że córka dostała się na wstępne eliminacje dowiedzieliśmy się, gdy trzeba było podpisywać zgody na udział w programie.

- Miałam bardzo duże wątpliwości dotyczące tego, czy dostanę się do programu. Nie spodziewałam się zaproszenia na eliminacje, a tym bardziej do “eliminacji w ciemno”. W trakcie tego etapu wykonałam piosenkę Edyty Górniak “Niebo to my”. To właśnie ta piosenkarka jest moim muzycznym autorytetem – wyznaje Julia Mika, uczestniczka programu The Voice Kids.